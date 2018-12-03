03 Aralık 2018 Pazartesi 11:47



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:47

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle mesaj yayımladı.Toplumu oluşturan her bireyin eşit haklara sahip olduğunu aktaran Karahan, mesajında şu ifadelere yer verdi:"Bu yaşam ve düşünce şekli, toplumu kaynaştırır ve yaşadığımız hayatı bize kolaylaştırır. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki hepimiz birer engeli adayıyız, ne zaman, nerede, nasıl bir olayla karşılaşacağımızı ve şu andan itibaren hayatımızı nasıl devam ettireceğimizi hiçbirimiz bilemeyiz. Bugün bizim için asıl önemli olan gönüllerimizin, fikirlerimizin, insani ilişkilerimizin ve duygularımızın önünde engel olmamasıdır. Engelli vatandaşlarımızın toplumda yaşadığı sorunlar sadece onların değil, ailelerinin, çevrenin, tüm insanlığın ortak sorunudur. Gelin bir olalım sevelim, sevilelim, engelleri birlikte aşalım. Onların günlük yaşama adapte olabilmesi, toplumun duyarlılığı ile mümkündür. Engelli olmak bir seçim değildir. Onların hassasiyetlerine kulak verelim, onların yaşam mücadelesine destek olalım ve hayatlarını kolaylaştırmak için elimizden gelenin daha fazlasını yapalım. Bu anlamlı haftada engelli vatandaşlarımıza karşı sevginin, hoşgörünün ve hassasiyetin artmasını temenni ediyor, engelli vatandaşlarımızla ailelerini, sevgi, saygı, kardeşlik duygularıyla canı gönülden kucaklıyorum."