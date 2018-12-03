03 Aralık 2018 Pazartesi 12:11



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:11

Erzurum Palandöken Belediye Başkanı Orhan Bulutlar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Bulutlar, mesajında, engellilerin toplumda hak ettiği hayat şartlarına kavuşturulması amacıyla önemli yasaların hayata geçtiğini belirtti.Bu yöndeki adımların memnuniyet verici olduğunu aktaran Bulutlar, şunları kaydetti:"Belediye olarak yaptığımız bütün hizmetleri engelli kardeşlerimize göre yeniden şekillendirdik ve şekillendirmeye devam edeceğiz. Onların hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecektir. Bu duygularla tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü içten dileklerimle kutluyorum."