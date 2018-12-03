Dünya Engelliler Günü

03 Aralık 2018 Pazartesi 12:17



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:17

Batman Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ümit Çiçek, "Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve hayat kalitelerini artırmak amacıyla hizmet ediyoruz." dedi.Çiçek, yaptığı açıklamada, Batman'da 6 bin 370 engelli yakınının yardım aldığını, kurum olarak yardım alan kişileri evlerini ziyaret ettiklerini söyledi.Bu ziyaretlerde engellinin bakım ihtiyaçlarının giderilip giderilmediğinin denetlendiğini ifade eden Çiçek, "Bakıma muhtaç engellilere 2018 yılında 69 milyon liraya yakın ödeme yapıldı. Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak ve hayat kalitelerini artırmak amacıyla hizmet ediyoruz." diye konuştu.Batman Engellileri Koruma ve Topluma Kazandırma Derneği Başkan Yardımcısı Kubilay Arslan, Cumhurbaşkanı öncülüğünde engellilere yönelik birçok atılım ve yatırım gerçekleştirildiğini kaydetti.Arslan, "Bize sahip çıkan devletimize teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.Engelli vatandaşlardan Alaaddin Atakul, engellilerin yaşam kalitesinin arttığını belirtti.Engellilerin toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalandığını anlatan Atakul, engellilerin sorunlarının da bir bir çözüme kavuşturulduğunu aktardı.Cengiz Yılmaz da sağlanan imkanlarla daha iyi şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini belirterek, kendilerine destek sunan, sorunlarını çözen tüm yetkililere teşekkür etti.