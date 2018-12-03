Tekirdağ
'da engelli çocuklar 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla düzenlenen programda engelliler ritim gösterisi sundu.
Valilik önünde düzenlenen program çelenk sunumu ile başlayıp saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.
Daha sonra özel rehabilitasyon merkezinde eğitim gören bir grup engelli çocuk, ritim gösterisi sundu.
Program engelli çocuklardan oluşan Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Tekirdağ Şubesi halk oyunları ekibinin yöresel türküler eşliğindeki gösterisiyle sona erdi.
3 Aralık,Tekirdağ,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:30