03 Aralık 2018 Pazartesi 12:52



03 Aralık 2018 Pazartesi 12:52

Burdur Valisi Hasan Şıldak ile AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Vali Şıldak mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekilmesi açısından önemli bir gün olduğunu belirtti.Son yıllarda önemli düzenlemelere imza atıldığına işaret eden Şıldak, "Uygulanan politikalar, mevzuat içerisinde yapılan düzenlemelerle engelli vatandaşlarımız ve ailelerinin yaşadıkları birçok sorun ortadan kaldırılmıştır. Dünya Engelliler Günü'nün toplumsal bilincin artırılması, yardımlaşma ve empati düzeyinin yükselmesine vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Milletvekili Özçelik de mesajında herkesin birer engelli adayı olduğunu anımsatarak AK Parti hükümetinin "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" şiarıyla hareket ettiğini aktardı.Sosyal devlet ilkesinin gereği olarak engelli vatandaşların ihtiyaç ve taleplerine önem verdiklerini vurgulayan Özçelik, şunları kaydetti:"Hükümetimiz engellilerin haklarını elde etmeleri, sosyal hayata iştirak edebilmeleri için reform niteliğinde pek çok düzenleme yaptı. Çıkan kanunlarla eğitim hizmetinden bakım hizmetine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engellilerimizi ilgilendiren pek çok konuda haklarını teslim ettik. Bu düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyor, engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yaşam diliyorum."Milletvekili Uğur da bir insanı diğer insandan üstün kılanın onun güzel ahlakı ve davranışları olduğunu belirterek, "Bizim için engelli kardeşimizin engelsiz kardeşimizden hiçbir farkı yoktur. AK Parti iktidarı döneminde devrim niteliğinde uygulamalarla engelli vatandaşların sıkıntılarını giderme konusunda büyük mesafeler kat ettik. Anayasa değişikliği yaparak engellilere pozitif ayrımcılık getirdik." ifadelerini kullandı.Uğur, mesajında, Dünya Engelliler Günü'nün engelliler konusundaki bilinç ve hassasiyetin artmasına vesile olmasını temenni etti.