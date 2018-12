03 Aralık 2018 Pazartesi 13:50



AK Parti Muğla Milletvekilleri Yelda Erol Gökcan Mehmet Yavuz Demir ve İl Başkanı Kadem Mete Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Gökcan, mesajında, engelli vatandaşların sorunlarının çözümü noktasındaki en önemli hususun toplumsal hassasiyetin güçlendirilmesi olduğunu belirtti.Engelliliğin bir sağlık meselesi olduğu kadar aynı zamanda hukuki, sosyal ve ekonomik sebepleri de bulunan çok boyutlu bir konu olduğunu aktaran Gökcan, mesajında şu görüşlere yer verdi:"Biz, hükümet olarak, göreve geldiğimiz günden bu yana engelli vatandaşlarımızın sorunlarına samimiyetle eğildik, bu sorunlara çözüm üretmek, engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmelerini, iş gücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için özveriyle çalıştık. Bu çerçevede, anayasamızda yaptığımız değişiklikle, engelli kardeşlerimize pozitif ayrımcılık sağladık."Demir ise engelliliğin her bireyin hayatı boyunca karşılaşabileceği bir durum olduğunu belirterek, engelliliğin, yaşayanın ve ailelerinin bileceği birçok özel durum içerdiğini bildirdi.Sabır ve hoşgörünün engelli ailelerinin en yoğun yaşadığı duygulardan biri olduğunu vurgulayan Demir, şunları kaydetti:"Engellilerin aslında bizlerden istekleri çok büyük değildir. Engellilik, acınılası bir durum değildir. Muğla başta olmak üzere, engelli olmalarına rağmen tüm imkanları olan bireylerin bile başaramayacakları işlere imza atan kardeşlerimiz bulunmaktadır. Onlarla gurur duyuyoruz. Devletimiz, engelli bireylerimizin, ailelerinin her türlü imkanlarının geliştirilmesi için çalışmalarımız sürdürecektir. Engelli vatandaşlarımızla ilgili meselelerdeki duyarlılığın artması ve engellerin kaldırıldığı bir dünya temennisi ile tüm engelli vatandaşlarımızın Dünya Engelliler Günü 'nü tebrik eder, selam, saygı ve sevgilerimi sunarım."İl Başkanı Kadem Mete ise karşılarına çıkan engellere rağmen mücadeleden asla vazgeçmeyen, her yeni günde, yeni başarılara imza atan engellilerin yanında yer almak, karşılaştıkları zorluklarda onlara destek olmanın herkesin görevi olduğunu belirtti.Eğitimden sanata, bilimden spora kadar hemen hemen her alanda engellileri desteklemenin, teşvik etmenin toplumsal kalkınmanın en önemli aşaması olduğunu kaydeden Mete, mesajında şu görüşlere yer verdi:"Bu duygu ve düşüncelerle 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde toplumun tüm kesimlerini daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Bu günün toplumumuzdaki duyarlılığın artmasına vesile olması temennisiyle tüm engelli kardeşlerimize, sağlıklı, mutlu, huzurlu ve engelsiz bir ömür diliyorum."