AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımının gelişmiş toplumların en önemli göstergelerinden biri olduğunu bildirdi.Kendirli, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, AK Parti iktidarlarının engellilerin sorunlarına ilişkin her zaman "yardım" değil "hak" temelli bir anlayışı benimseyerek engellilere pozitif ayrımcılık uyguladığını anımsattı.Engelli vatandaşların yaşadıkları sorunların sadece kendilerinin değil, ailelerinin, çevrenin ve toplumun ortak sorunu olduğunu vurgulayan Kendirli, şunları kaydetti:"Toplumumuzun ayrılmaz bir parçası olan engellilerimizin toplumla bütünleşmelerinin ve hayatın her alanında aktif rol üstlenmelerinin sağlanması, onlara sunulan hizmetlerin erişilebilir olması temel bir insan hakkıdır. Engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımı gelişmiş toplumların en önemli göstergelerinden birisidir. AK Parti olarak bizler, engellilerimizin sorunlarına ilişkin her zaman 'yardım' değil, 'hak' temelli bir anlayışı benimsedik. Engeli olan vatandaşlarımızın sorunlarına çözüm üretmek, engelli kardeşlerimizin toplumla bütünleşmelerini, iş gücüne katılmalarını, huzur ve refahlarının artmasını sağlamak için özveriyle çalıştık. Engellilerin sosyal hizmetlere erişimine mani olan bürokratik engellerin kaldırılması, engelli vatandaşlarımıza ilk defa evde bakım ve evde sağlık hizmetlerinin sunulması, engellilerin eğitimde fırsat eşitliğine kavuşması gibi hizmetler, bu yöndeki çalışmalarımızın yalnızca bir kısmıdır."