03 Aralık 2018 Pazartesi 13:56



03 Aralık 2018 Pazartesi 13:56

Sakarya'da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce Serdivan Erol Olçok Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlik öncesi saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.Arifiye Yetişkin Zihinsel Engelliler ile Sakarya Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi müdürlükleri bünyesinde eğitim gören engellilerin yıl boyunca yaptığı faaliyetler, programda slayt şeklinde izleyiciye gösterildi.Etkinlikte engelliler şarkılar seslendirdi, seymen ve halk oyunları gösterisi yaptı.Klarnet çalan engelli genç ise izleyicilerden büyük alkış aldı.Program sonunda Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir'e engelli öğrencilerce yapılan Türk bayrağı tablosu hediye edildi.Nayir, daha sonra engellilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.