Kırklareli
'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Bakım Rehabilitasyon ve Aile Dayanışma Merkezi Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Vali Osman Bilgin, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye
'de engellilere hizmet alanında çok ciddi bir altyapı oluşturulduğunu söyledi.
Her 10 kişiden birinin engelli adayı olduğunu vurgulayan Bilgin, engelli bireyler ile empati kurarak ruhlarını, psikolojik yaşamlarını, sosyal yaşamlarını her türlü iletişim mekanizmalarıyla birlikte anlamak ve hissetmek gerektiğini belirtti.
Valilik olarak engellilerin her zaman yanında olduklarını ifade eden Bilgin, "Engelin aslında bir özür olmadığını bilmemiz gerekir. Eskiden özürlü tabiri vardı onun bile değişmesi çok önemli. İnsanlar duygusal olarak rahatsız oluyorlardı. Engel bir özür değil. Engelli kardeşlerimizin yaptıkları çalışmalara da bakıyorsunuz, halterde, müzikte, diğer beceri alanlarında, sportif alanlarda her türlü alanlarda çok başarılı çalışmalar yapılabiliyor. Aslında kafamızda engeller var o engelleri kaldırmamız gerekiyor. Türkiye bu süreç içerisinde belirli bir olgunluğa ulaştı. Daha güzel yarınlara hep birlikte yaşamaya, birlikte engelleri aşmaya ve birlikte mutlu olmaya çalışan ve bu konuda gayret sarf eden bir süreç yaşıyoruz." diye konuştu.
Daha sonra engelli öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi.
Etkinliğe, Vali Bilgin
'in eşi İlknur Bilgin, AK Parti Kırklareli Milletvekili
Selahattin Mi·nsolmaz, eşi Ebru Mi·nsolmaz ile kurum müdürleri katıldı.
3 Aralık,Kırklareli,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:04