Suşehri
Belediye Başkanı Fazlı Yüksel
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla ilçede özel eğitim sınıfında eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.
Belediye Sosyal Tesisleri'ndeki programda konuşan Yüksel, sosyal belediyecilik kapsamında özel eğitim alan öğrencilerle sürekli bir araya geldiklerini söyledi.
Engellilerin yaşamını kolaylaştırmak için çalışmalarının devam ettiğini aktaran Yüksel, "Yapılan her bir çalışmada özel kardeşlerimizi de düşünmek bizlerin üzerinde bir görevdir. Hayatın zorluklarına rağmen mücadele azmini yitirmeyen ve hayata değer katan engelli kardeşlerimizin gününü kutluyor, her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini istiyorum." dedi.
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fikri Çevik ise Yüksel'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.
3 Aralık,Fazlı Yüksel,Suşehri,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 14:51