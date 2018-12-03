Kayseri Şeker
Fabrikası yönetimi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla 112 personele izin verdi.
Fabrikadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri, Boğazlıyan
ve Turhal
Şeker fabrikalarında çalışan 112 engelli personele 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla izin verildi.
Konuyla alakalı açıklama yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay
, engelli vatandaşların toplumun bir parçası olduğunu belirtti.
Kayseri Şeker bünyesinde çalışan engelli vatandaşlarla çok daha iyi noktalara ulaşacaklarını belirten Akay, şunları kaydetti:
"Yaşadıkları bedensel ve duyusal engellere rağmen hayatlarını, ekonomik ve sosyal yaşantılarını hatta toplumdaki varlıklarını devam ettirme konusunda büyük mücadele veren engelli vatandaşlarımızın, toplumdaki diğer bireyler kadar eşit haklardan faydalanabilmesi için hepimize ayrı ayrı görevler düşmektedir. Bu görevler kişilere olduğu kadar, kurum ve kuruluşlara da bir takım sosyal sorumluluklar getirmekte, bu sorumlulukların yerine getirilebilmesi için de hayata, onların penceresinden bakabilmeyi denememiz gerekmektedir. İşte tüm bu toplumsal vazifelerin yerine getirilmesi ile elde edilecek yegane başarı, engellerin ortadan kaldırılması olacaktır."
3 Aralık,Kayseri,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:15