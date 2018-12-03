Şırnak
'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
Şırnak Üniversitesi (ŞÜ) 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte konuşan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin insana verilen değerle ölçüldüğünü söyledi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Muzaffer Akçam da her zaman engelli vatandaşların yanında olduklarını, onlara bu kapsamda en iyi hizmeti sunmanın gayretinde olduklarını aktardı.
ŞÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan'ın da konuştuğu etkinlik, engellilerin halay çekmesi ile sona erdi.
Etkinliğe, Şırnak Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu
, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.
3 Aralık,Şırnak,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:21