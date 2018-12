03 Aralık 2018 Pazartesi 15:28



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:28

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi.Belediye Başkanı Esat Öztürk, programda yaptığı konuşmada, Türkiye'de her 10 kişiden birinin engelli olduğunu ve her bireyin engelli adayı olduğunu söyledi.Kaymakam Yunus Emre Altıner ise şunları kaydetti:"Engelli olmalarına rağmen hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımız bizim için birer güç kaynağıdır. Tüm zorluklara rağmen, spordan sanata, edebiyattan siyasete, eğitimden çalışma hayatına, her alanda önemli başarılara imza atan engelli kardeşlerimizin verdikleri mücadele takdire şayandır."Program çeşitli etkinliklerin ardından sona erdi.