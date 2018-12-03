03 Aralık 2018 Pazartesi 15:30



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:30

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bornova Nevvar-Salih İşgören Huzurevi sakinleri engellilerle bocce oynadı.Gün dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen İzmir'deki ilk tören, Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Meydandaki Atatürk Anıtı'na sunulan çelenklerin ardından tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.Bornova Nevvar-Salih İşgören Huzurevi sakinleri, huzurevi bahçesinde engellilerle bir araya gelip onlarla bocce oynadı.