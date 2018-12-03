03 Aralık 2018 Pazartesi 15:43



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:43

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Safranbolu Hasan Gemici Özel Eğitim Uygulama Merkezinde düzenlenen etkinlikte konuşan Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Ürkmezer, bütün engellileri kendi ailelerinden biri olarak gördüklerini söyledi.Engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için sürekli çalıştıklarını ifade eden Ürkmezer, "Özellikle son 15 yılda yapılan uygulama ve düzenlemelerle verilen haklar sayesinde, engellilere yönelik bilincin artırılması yönünde çalımalar devam ediyor. Eskiden sokaklarda baktığımızda daha az engelli görüyorduk. O zaman engelli yok değildi vardı. Şimdi aileler engelli yakınlarını toplumsal hayata katıyor." diye konuştu.Engellilerin diğer vatandaşlarla eşit haklara sahip olduğunu aktaran Ürkmezer, engellilerin eşit derece eğitim, sağlık, barınma hakkına sahip olduğunu sözlerine ekledi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş de engellilerin topluma entegrasyonunu sağlamak için çalıştıklarını belirtti.Kaymakam Ürkmezer'in kendilerine her türlü desteği verdiğini vurgulayan Gümüş, engellilerin tüm sorunlarına duyarlı şekilde yaklaştıklarını kaydetti.Etkinlikte müzik eşliğinde çocuklar eğlenirken, Safranbolu Belediyesi tarafından çocuklara hediyeler verildi.