03 Aralık 2018 Pazartesi 15:45



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:45

Batman'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sergi açıldı.Engelsiz Yaşam Merkezi'nde eğitim gören öğrencilerin yaptığı el emeği ürünlerden oluşan sergi, kentteki bir AVM'de açıldı.Batman Valisi Hulusi Şahin, engellilerin doğru yönlendirilmesi durumunda üretici konumuna geçtiğini belirterek, "Engellileri doğru yönlendirirsek, topluma külfet ve yük olmazlar ve hayatlarını rahatlıkla idame ettirirler. Böylece hem onlar hem de bizler mutlu oluruz. Burada bunun en güzel örneğini gördük. Emeği geçen arkadaşlara teşekkür ederim." dedi.Açılışa Vali Şahin'in yanı sıra Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ümit Çiçek de katıldı.