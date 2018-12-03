03 Aralık 2018 Pazartesi 16:21



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:21

Artvin'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında program düzenlendi.Ardanuç ilçesindeki Engelsiz Yaşam Parkı'nda Artvin Valiliği koordinesinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve Ardanuç Engelliler Derneğince düzenlenen programda, engelli yaşam konusunda farkındalık oluşturmak adına etkinlik gerçekleştirildi.Artvin Valisi Yılmaz Doruk, burada yaptığı konuşmada, gerçek engelliliğin zihinlere yerleşen engellilik olduğunu söyledi.Engellilerin, inançla çalışıldığında her türlü engelin üstesinden gelineceğini bu topluma gösterdiğini belirten Doruk, engellilerin inançları sayesinde hayatın her alanında büyük başarılar elde ettiğini dile getirdi.Doruk, "Devlet olarak sosyal devlet anlayışımızın bir gereği olarak, toplumun tüm kesimlerini eşit ve adil kucaklamak amacıyla engelli vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye büyük önem veriyoruz. Başta bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, kamu ve özel sektörde istihdamın teşvik edilmesi, özel eğitim destekleri olmak üzere birçok alanda önemli adımlar attık." dedi.Yapılanların engellilere tanınan bir lütuf olmayıp hakkın sahibine teslimi olduğunu kaydeden Doruk, "Bütün vatandaşlarımızı engelliler ve engellilik konusunda sorumlu davranmaya davet ediyorum. Onların sorunlarını kendi sorunlarımız bilerek hassasiyetle çözüm bulmalıyız." diye konuştu.Ardanuç Kaymakamı Muhammed Furkan Sancaktutar, engelli vatandaşların yaşam şartlarının artırılması, toplumsal farkındalık oluşturulması ve taleplerinin daha fazla dile getirilmesi adına, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü önemsediklerini söyledi.Ardanuç Engelliler Dernek Başkanı Gönül İstanbullu, derneğin 2012 yılında açıldığını belirterek, bugüne kadar engellilerin yaşantısını kolaylaştıracak 9 proje gerçekleştirdiklerini ifade etti.Konuşmaların ardından Ardanuç Engelsiz Yaşam Merkezi halk oyunları ekibi tarafından gösteri sunuldu.Engelliler daha sonra söyledikleri şarkı ve türkülerle stres atarak gönüllerince eğlendi.Vali Doruk, programın ardından Ardanuç Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ile Ardanuç Umut Evinde kalan engellileri ziyaret etti.