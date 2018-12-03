03 Aralık 2018 Pazartesi 16:25



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:25

Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Özaltun, mesajında, toplumda bazı insanların doğuştan veya hayatın akışı içinde meydana gelen talihsiz olaylar neticesinde, hayatlarını fiziksel ya da zihinsel engelleriyle sürdürmek zorunda kaldığını belirtti.Engellilik halinin hiç kimsenin tercihi olmadığı gibi, sağlıklı insanların da bu duruma düşmesinin muhtemel olduğunu kaydeden Özaltun, şöyle devam etti:"Engelli insanların sorunlarına kalıcı çözüm üretilmesi devletimizin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin ve tüm vatandaşlarımızın çabalarıyla mümkün olabilir. Bizlere göre engelli insan yoktur, engellenmiş insan vardır. Kilis Belediyesi olarak bu düşünceyle hareket edip hizmetlerimizi engelli vatandaşlarımızı gözeterek yapmaktayız. Engelli vatandaşlarımızın umutsuzluğa kapılmadan, sosyal, kültürel ve ekonomik hayata katıldıkları takdirde, yaşama sevinçleri artacak ve hayata olan bağlılıkları güçlenecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm engelli vatandaşlarımızın 3 Aralık Dünya Engelliler Gününü kutlar, huzur ve mutluluk içinde yaşamlarını sürdürmelerini temenni eder, sevgi ve saygılar sunarım."