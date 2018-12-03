03 Aralık 2018 Pazartesi 16:53



03 Aralık 2018 Pazartesi 16:53

Dinar ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.Dinar Belediyesince Dinar Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, Park Ala Konferans Salonu'nda yapıldı.Dinar Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin kurucularından olan Belediye Başkanı Saffet Acar, etkinlikte yaptığı konuşmada, engellileri sadece yılda bir gün değil her gün hatırlamaları gerektiğini ifade etti.Herkesin doğuştan potansiyel bir engelli olduğunu belirten Acar, "Kimin ne zaman, nerede, ne şekilde, ne olacağı hiç belli olmaz. Dolayısıyla engelli olan vatandaşlarımızı, evlatlarımızı topluma kazandırma adına mutlaka mücadele etmek zorundayız. Bu görev hem yerel yönetimlere, hem mülki amirlere, hem devlete en fazla da aileye düşmektedir. Engelli vatandaşlarımızın aileleri mutlaka özverili olmak zorundadır." diye konuştu.Dernek Başkan Yardımcısı Erkan Kırtaş da engelli insanların normal bir yaşam sürmelerinin, onlara acıma duygularıyla yaklaşmak yerine, kurumsal hizmetlerin sağlıklı yapılanması, bu konuda gönüllü hizmet veren sivil toplum kuruluşlarının güçlendirilmesi ve toplumsal duyarlılığın oluşturulması ile mümkün olacağını söyledi.Kırtaş, "Engelli vatandaşlarımızın önündeki tüm engellerin kaldırılması, kendilerinin ve ailelerin yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve yaşama sevincinin artırılması temennisiyle tüm engellilerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutlar sağlıklı günler dilerim." dedi.Etkinliğe, Dinar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Ahmet Acar ve Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bağırkan da katıldı.