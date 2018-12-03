Ulaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Mücahit Gül, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla ilçe merkezindeki okullarda görev yapan engelli memur ve öğrencileri ziyaret etti.
Gül, ziyaretlerde öğrenci ve memurlarla sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.
Engelli haklarına dikkati çekebilmek için ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Gül, "En büyük engel sevgisizliktir. Sadece bugünler de değil her zaman engellilerimizin yanındayız . Engelli olmak üretime engel değildir." dedi.
Gül, özel eğitim sınıfında öğrenim gören Nisanur Uğur'u da ziyaret ederek, doğum günü hediyesi verdi.
Okul ziyaretlerinde İlçe Milli Şube Müdürleri Bülent Çezik ve Muhsin Toptaş da hazır bulundu.
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:57