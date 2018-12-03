Sason
ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
münasebetiyle program düzenlendi.
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca Yunus Emre İlkokulunda düzenlenen programda konuşan Sason Kaymakamı Abdullah Özadalı, engellilere her zaman gereken desteği vereceklerini belirtti.
Özadalı, engellilerin hayatlarını kolaylaştırmak için herkesin çaba göstermesini isteyerek, "Devlet yetkilileri olarak engellilerin her türlü sorununu çözmekle mükellefiz. İlçemizde de engellilerin hayatını kolaylaştırmak için iş ve sosyal faaliyetlerini rahat bir şekilde yapabilecekleri ortamlar sunmaya çalışıyoruz. İmkanlarımız ölçüsünde her türlü sorunlarını çözmeye hazırız." dedi.
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:58