BATMAN(AA)- Batman Üniversitesi
'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
, düzenlenen programla kutlandı.
Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın
Durmuş, Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü engelli öğrencileri ile Umut Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin düzenlediği etkinlikte, engellilerin sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.
"Önemli olan gönüllerin engelli olmamasıdır. Gönül engeli en kötü olanıdır." diyen Durmuş, şunları kaydetti:
"Engellilerimiz, engelsiz pek çok kişiden daha başarılı çalışmalara imza atıyor. İşte bugün bizi burada buluşturan ve bizlere müzik şöleni sunan bu kardeşlerimiz, bunun en önemli göstergesidir. Programda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Burada toplanmamıza vesile olan insanları kutluyorum."
Müzik programında engeliler ve aileleri doyasıya eğlendi.
03 Aralık 2018 Pazartesi 17:01