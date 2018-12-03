Muş
ve Bitlis 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. Muş Alparslan Üniversitesi
(MŞÜ) Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunda, Genç
Birikim Derneği ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı tarafından "farklıyız, farkındayız" sloganıyla etkinlik yapıldı.
Etkinliğe katılan Muş Valisi İlker Gündüzöz
, engellileri bir gün değil yılın her günü hatırlamak gerektiğini söyledi.
Her insanın bir engelli adayı olduğunu vurgulayan Gündüzöz, şunları kaydetti:
"Engellilerle ilgili sıkıntıyı aslında ben iki gün önce tecrübe ettim. Oğlum halı sahada top oynarken ayağındaki 3 tarak kemiği kırıldı. Doktorlar 10 gün boyunca yürüyemeyeceğini söyledi. 10 günlük sürede engelli durumu söz konusu oldu ve şu anda engelli arabasıyla okula gidip gelecek. Kendi hayatımda çocuğumun üzerinde kısa sürede engellilerin neler çektiğini daha iyi gördüm. Engelline rağmen spor yapan engeli bile engel olmayan bu vatandaşlarımızı tebrik ediyorum. Engelli vatandaşlarımızın bir bölümü doğuştan değil. Bazıları sonradan geçirdikleri trafik kazası ya da hastalıklar nedeniyle engelli olmuşlar. Engellilerimize engelsiz bir yaşam, engelsiz bir şehir ortamı diliyorum. Devletimizin son yıllarda engelliler için yaptığı önemli yatırımlar var ama yeterli değil, daha da ileriye gideceğiz."
Konuşmaların ardından MŞÜ Genç Birikim Derneği ile Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı arasında dostluk maçı yapıldı.
Etkinliğe, MŞÜ Rektörü Prof.Dr. Fethi Ahmet Polat
, İl Jandarma
Komutanı Albay Bülent Baykal, rektör yardımcıları ve öğrenciler de katıldı.
Bitlis,Muş,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 21:09