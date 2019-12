AK Parti Malatya milletvekilleri Öznur Çalık ve Ahmet Çakır ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.Çalık, mesajında, engellilerin yaşama sevinçlerini kaybetmeden, üretken, aktif bireyler olarak toplumsal hayatta rol üstlenmelerinin en doğal hakları olduğunu belirtti.Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak, daha yaşanabilir bir dünya inşa etmenin toplumdaki her bireyin sorumlulukları arasında yer aldığını aktaran Çalık, şöyle devam etti:"Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu vizyon ile AK Parti iktidarı olarak en öncelikli politikalarımızdan biri engelli vatandaşlarımıza hayatın her alanında yer alma fırsatı sunmak olmuştur. Son 17 yılda engellilerimizin yüzünü güldürecek birçok projeye imza attık. Gerçekleştirdiğimiz reformlarla büyük mesafeler kat ettik. Sosyal politikalarımızın eksenine insanı yerleştirdik ve insanın memnuniyetini esas aldık. 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin', 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' prensibini asla unutmadık, göz ardı etmedik. Engelli vatandaşlarımıza hizmette yönetim zafiyetini ortadan kaldırdık. Engelliler Hakkında Kanun ve düzenlemelerle Türkiye'de ilk kez bin 500 maddelik engelliler hukuku oluşturduk.Türkiye, Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme'yi imzalayan ilk ülkeler arasında yer almaktadır."Çalık, engelli bireylere yönelik yaşam merkezlerini ülke genelinde yaygınlaştırmaya devam ettiklerini aktararak, "Bu manada AK Parti olarak, tüm engellerin 'engel' olmaktan çıkartılarak ortadan kaldırıldığı, engelli kardeşlerimizin hiçbir ayrıma tabii tutulmadığı güzel bir Türkiye'yi tasavvur ediyor, sosyal politikalarımızı da bu anlayışa yönelik olarak şekillendiriyoruz. Hükümetimiz, partimiz ve yerel yönetimlerimiz olarak engelli vatandaşlarımıza önem veriyor ve onların sorunlarını çözüme kavuşturmak, engelsiz bir hayat inşa etmek için gönülden çalışıyor, çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.Ahmet ÇakırAhmet Çakır ise Birleşmiş Milletler tarafından 1992 yılında "Dünya Engelliler Günü" olarak kabul edilen 3 Aralık gününün, engelli vatandaşların sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek ve bu konuyla ilgili bir farkındalık oluşturmak için önemli bir tarih olduğunu bildirdi.Bugün toplumların gelişmişlik düzeyinin insana verdikleri değerlerle ölçüldüğünü anlatan Çakır, şunları kaydetti:"Bugün tüm dünyada ve ülkemizde gelişen insan hakları anlayışıyla engelli bireylerin fırsatlardan eşit düzeyde yararlanabilmesi için her türlü imkan sunulmaktadır. Kendilerine güvenildiği ve fırsat verildiği takdirde herkes kadar başarılı olabileceklerini kanıtlayan engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayatta varlık göstermeleri ve kendilerine yer bulmaları şüphesiz tüm toplumu zenginleştirecek ve güçlendirecektir. Asıl olan engelli ve engelsiz olmak değil, insan olmaktır. Bizim inancımızın ve gönül medeniyetimizin sırrı da budur.Engelli vatandaşlarımıza destek olmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Empati kuralım, engelleri birlikte ortadan kaldıralım."Büyükşehir Belediye Başkanı GürkanMalatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün farkındalık oluşturması, engellilerin yaşam kalitelerinin arttırılması amacıyla önemli bir gün olduğunu belirterek, "Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımızın insan onuruna yakışır şekilde hizmet almalarını sağlamayı, becerilerini geliştirmeyi, sosyal hayata uyumlarına ilişkin hizmetleri yapmayı ve istihdamlarına katkıda bulunmayı öncelikli görevlerimizden biri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.