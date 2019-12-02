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Dünya Engelliler Günü

Malatya Valisi Aydın Baruş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

02.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 02.12.2019 19:22Dünya Engelliler Günü
Malatya Valisi Baruş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Baruş, mesajında, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün engellilerin ihtiyaç ve sorunlarına dikkat çekilmesi, bu konuda toplumsal farkındalığın arttırılması bakımından önemli bir gün olduğunu belirtti.
Geleceğe umutla bakan güçlü bir millet olmanın birbirine destek olarak ve engelli-engelsiz tüm vatandaşların yeteneklerini rahatça ortaya koyabilecekleri bir ortamı oluşturarak başarılabileceğini aktaran Baruş, şunları kaydetti:
"Bu nedenle, toplumumuzun önemli bir kesimini oluşturan engellilerin karşılaştığı güçlükleri ortadan kaldırmak, onların hayata olumlu bakmasını sağlamak, bu milletin bireyleri olarak hepimizin sorumluluğudur. Engelli kardeşlerimizin her an yaşama sevincini hissetmesini sağlamak, ülkemizin birliğine, beraberliğine, geleceğine olan inancımızı hep birlikte paylaşmak, Türkiye'nin yükselmesi için hep birlikte el ele mücadele etmek üzerimize düşen önemli bir vazifedir.
Sosyal yaşamın her aşamasına etkin bir şekilde katılmak engelli veya engelsiz tüm bireylerin doğal hakkıdır. Ülkemizde de nüfusun önemli bir bölümünü oluşturan engelli vatandaşlarımızın kendi kendilerine yetecek duruma getirilmesi, yaşam kalitelerinin arttırılması, sosyal imkanlardan gerektiği şekilde yararlanmaları temel önceliklerimizden olmalıdır. Sosyal yaşam alanlarının ve kamu hizmetlerinin engellilerin erişimine uygun hale getirilmesinde kamu kurumlarına ve özellikle yerel yönetimlere önemli sorumluluk ve görevler düşmektedir."
Vali Baruş, engelli olmalarına rağmen hayat mücadelesini azimle devam ettiren, spordan sanata, eğitimden çalışma hayatına her alandaki başarılarıyla çocuklara ve gençlere örnek oluşturan engellilerin geleceğe çok daha olumlu ve umutla bakılmasına vesile olduğunu, bu mücadeleyi ortaya koyan tüm engellileri gönülden tebrik ettiğini bildirdi.

Dünya Engelliler Günü, Malatya Valisi, Aydın, Güncel

Kaynak: AA

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