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Dünya Engelliler Günü

Türkiye Beyaz Ay Derneği Afyonkarahisar Şubesince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "engelsiz bir dünya istiyoruz" temasıyla gökyüzüne balon bırakıldı.

03.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:24Dünya Engelliler Günü
Beyaz Ay Derneği Afyonkarahisar Şubesince, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "engelsiz bir dünya istiyoruz" temasıyla gökyüzüne balon bırakıldı.
Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu'ndaki balon uçurma etkinliğe, Türkiye Beyaz Ay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatma Kavas, Okul Müdürü Basri İşlek, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Kavas, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "Engelsiz bir dünya istiyoruz" temasıyla etkinliği düzenlediklerini ve şehirlerin yaşanabilir olması için engellilere göre dizayn edilmesi gerektiğini belirtti.
Kavas, etkinliğe destek veren okul yönetimine ve engelli öğrenci ailelerine destek verdi.

Dünya Engelliler Günü, Beyaz Ay Derneği, Türkiye, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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