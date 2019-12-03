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Dünya Engelliler Günü

Keşan ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

03.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:44Dünya Engelliler Günü
ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Cumhuriyet Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, anıta çelenk sunuldu.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, burada yaptığı konuşmada, sevginin bütün engelleri aştığını söyledi.
Keşanlıların empati, saygı ve sevgiyle engelleri ortadan kaldırdığını belirten Helvacıoğlu, "Birbirimizi anladığımız her dakika aramızdan bir engel daha kalkacak." dedi.
Törene, Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Keşan Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, siyasi parti temsilcileri, engelli derneklerinin temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Dünya Engelliler Günü, Cumhuriyet Caddesi, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

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