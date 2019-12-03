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Dünya Engelliler Günü

Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

03.12.2019 14:34 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:34Dünya Engelliler Günü
Belediye Başkanı Mehmet Sarı, 3 Dünya Engelliler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sarı, mesajında, 3 Aralık gününün, engelli vatandaşların sorunlarına ve ihtiyaçlarına dikkat çekmek ve konuyla ilgili bir farkındalık oluşturmak için önemli bir tarih olduğunu belirtti.
Nizip Belediyesi olarak her zaman engelli bireylerin yanında olduklarını ifade eden Belediye Başkanı Sarı, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Günümüzde toplumların gelişmişlik düzeyi insana verdikleri değerlerle ölçülmektedir. Ülkemizde gelişen insan hakları anlayışıyla engelli bireylerin fırsatlardan eşit düzeyde yararlanabilmesi için her türlü imkan sunulmaktadır. Bu kapsamda Nizip Belediyesi olarak ilçemizde bulunan engelli bireylerimizin tamamına hizmet etmek ve onların da bu hayatta yaşam haklarının olduğunu göstermek için Engelsiz Yaşam Merkezini oluşturduk ve bu alanda tüm engellilerimize farklı dallarda kurslar açarak hizmet ediyoruz. Bunun yanında sadece engellilerimize hizmet verecek olan bir aracı da ilçemize ve engellilerimize kazandırmış durumdayız. Engelli vatandaşlarımıza destek olmak toplumsal sorumluluğumuzdur. Asıl olan engelli ve engelsiz olmak değil, insan olmaktır. Bizim inancımızın ve gönül medeniyetimizin de sırrı da budur."

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Nizip, Güncel

Kaynak: AA

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