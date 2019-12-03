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Dünya Engelliler Günü Aliağa'da kutlandı

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneğinin düzenlediği etkinlikle kutlandı.

03.12.2019 14:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 14:17Dünya Engelliler Günü Aliağa'da kutlandı
Birleşmiş Milletler (BM) tarafından uluslararası bir gün olarak kabul edilen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, Engelliler ve Rehabilitasyon Derneğinin düzenlediği etkinlikle kutlandı.

Her il ve ilçede olduğu Aliağa ilçesinde de Engelliler Günü nedeniyle etkinliler düzenlendi. Aliağa Engelliler ve Rehabilitasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Bayar'ın Cumhuriyet Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunumu ile başlayan tören Aliağa Engelsiz Park'ta düzenlenen programla devam etti.

Başkanı Aytaç Bayar, burada yaptığı konuşmada, "Engellilerin sosyal hayatta yer almaları ve bu toplumun bir parçası olarak yaşama dahil olabilmeleri için çalışma hayatında yer alabilmelilerdir. Engellilere de fırsat verildiğinde bir çok işte başarılı olabildiklerini iş yerinizde, mahallenizde görmektesiniz" dedi.

Öte yandan, Engelsiz Kafe'de ilgiyle karşılanan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, engelli bireylerin ve ailelerinin fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi. Yaklaşık bir saat süren program, engelli vatandaşların halk oyunları gösterisinin ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Programa ayrıca; Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Rıfkı Kulaksız, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Levent Yönten, Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, engelli aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - İZMİR

Dünya Engelliler Günü, Birleşmiş Milletler, Aliağa, Güncel

Kaynak: İHA

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