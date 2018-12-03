Dünya Engelliler Günü Dolayısıyla Ziyaretler Yapıldı

Karabük
'teki engelli dernekleri ile özel eğitim öğrencileri, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili
'yi ziyaret etti.
Karabük Belediye Başkanı Vergili
, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
kendisini ziyaret eden engelli dernekleri ile özel eğitim öğrencileri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileriyle bir araya geldi.
Kabulde, engelleri aşmak için yaptıkları çalışmaları anlatan Vergili, şunları kaydetti:
"Yapmamız gereken Karabük'ü engelli kardeşlerimiz için kolay, yaşanır bir hale getirmektir. Engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nü tebrik ediyor, tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum."
AK Parti'den engelilere ziyaret
Öte yandan AK Parti Karabük İl Sosyal Politikalar Başkanı Hatice Çetinkaya
da gün dolayısıyla engelli dernekleri ve engellileri ziyaret etti.
Çetinkaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretlerle engelli derneklerinin yöneticileri ve engellilerle bir araya geldi.
Ziyaretlerinde yaptığı konuşmada, yaşam akışının insanın kontrolünde olmadığını belirten Çetinkaya, şunları kaydetti:
"Herkes engelli olma potansiyeline sahiptir. Bu sorun, teşhisten iyileştirmeye, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere kadar ele alınması gereken bir konudur, diğer bir deyişle toplumumuza düşen en büyük vazife, engelli vatandaşlarımızın hiçbir engele takılmadan hayatlarını idare ettirebilmelerini sağlamaktır."
Rafet Vergili,Karabük,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 20:28