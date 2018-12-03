Dünya Engelliler Günü Etkinliklerle Değerlendirildi

Hatay
'ın merkez Antakya
, İskenderun
, Dörtyol
ve Kırıkhan
ilçelerinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldı. Merkez
Antakya ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
nedeniyle Türkiye
Özel Sporcular Spor Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından atletizm şampiyonası yapıldı.
Etkinlikte engelli çocuklar çuval yarışı, sandalye kapmaca ve atletizm gibi dallarda yarıştı. Yarışın sonunda dereceye giren çocuklara madalya verildi.
Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu İl Temsilcisi Sara Gök, etkinlikte yaptığı konuşmada, engelli bireylerin topluma kazandırılmasının herkesin görevi olduğunu söyledi.
Engelli bireylerin her alanda başarılı olacak işlere imza attığını belirten Gök, şunları kaydetti:
"Engelli bireylerimiz spor, sanat, edebiyat, siyaset, eğitim ve iş dünyasında hayatın her alanında topluma örnek olacak işlere imza atmaktadır. Bu bireylerimizin zorlukları aşarak elde ettikleri başarılar bizleri çok mutlu edip gururlandırmaktadır. Bizler engelli bireylerimizin yanında olmaya, onların hayatlarını kolaylaştırmaya büyük önem vermeliyiz."
Etkinliğe AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel
ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Şensöz de katıldı.
İskenderun'da engellilerle gösteri maçı yapıldı
İskenderun Teknik Üniversitesinin (İSTE) Gençlik Projesi kapsamında, Türkiye'nin yanı sıra Bulgaristan
, Letonya
, İtalya
ve Hırvatistan
'dan 42 genç gönüllü ile Limakport İskenderun Engelliler Basketbol Spor Kulübü sporcuları gösteri maçında bir araya geldi.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonunda düzenlenen maçta, Türk ve uluslararası öğrenciler ile engelli basketbolcular gösteri maçı yaptı.
Maçta İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli
de forma giydi.
Rektör Dereli, yaptığı açıklamada, toplumun her kesimini engelli insanlarımızın sorunlarına duyarlı olmaya ve onlara destek olmanın yanında onlarla birlikte bütünleşmek ve sinerji oluşturmaya davet etti.
Gönüllülük projesine imza atan öğrencilere teşekkürlerini ileten Dereli, şunları kaydetti:
"Bunu yaparken, azmin elinden hiçbir şeyin kurtulamayacağını da vurgulamak istedik. Bu şehrin tekerlekli sandalye basketbol takımı ligde çok başarılı sonuçlar alıyor, ampute milli takımımız dünya ikincisi oluyor, bu başarıları ile hepimizi gururlandırıyorlar, örnek oluyorlar. Hep birlikte daha çok kenetlenirsek, onları daha çok desteklersek, onların önünü daha çok açarsak, onlara fırsat verirsek ve daha çok birlikte çalışırsak başarıların daha da artacağına yürekten inanıyorum."
"Paylaşmaya engel yok"
Dörtyol ilçesinde, "hayatı paylaşmak için engelimizi yok" temalı oyun sahnelendi. Altınçağ
Mahallesi'ndeki Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler "hayatı paylaşmak için engelimiz yok" temalı oyunu sahneye koydu.
Etkinlikte, okullarda şiir ve kompozisyon dalında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödülleri verildi.
Engelli öğrenciler gösteri sundu
Kırıkhan ilçesinde de öğretmenevinde düzenlenen etkinlikte, engelli öğrenciler skeç ve çeşitli gösteriler sundu.
Etkinlikte palyaçolar, engelli çocukların yüzlerini boyayarak, onlarla eğlenceli vakit geçirdi.
Kırıkhan Belediye Başkanı Yavuz, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Hayata öyle bakmalıyız ki her birimiz her an kendimizi bu kardeşlerimizin yerine koyarak hayatımızın kıymetini bilmeliyiz ve bu kardeşlerimizin yanında olmalıyız." dedi.
Etkinliğe Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Emniyet Müdürü Hasan Kılıç
, İlçe Jandarma
Komutanı Abdulhekim Değerli de katıldı.
3 Aralık,Antakya,Merkez,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 15:38