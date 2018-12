Dünya Engelliler Günü Hatay'da Kutlandı

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:52



Hatay Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Hatay İl Temsilciliği 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısı çeşitli etkinlikler düzenledi.Antakya Spor Salonu'ndaki etkinlik saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlarken, AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel'de etkinliğe katıldı.AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, toplumda engellilere karşı bilincin arttığını belirterek, "Hayat bir kromozom veya uzuv eksikliğine feda edilemeyecek kadar kıymetlidir. Bizler çocuklarımızı araya hiçbir engel koymadan sevmeyi bilen insanlarız. Her geçen gün toplumumuzda bu bilinç düzeyinin arttığını ve bu farkındalık oluşturan etkinliklerin arttığını sevinerek izliyoruz" dedi.Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Hatay İl Temsilcisi ve aynı zamanda AK Parti Hatay İl Kadın Kolları Başkanı Sara Gök, farkındalık oluşturmak adına böyle bir organizasyon düzenlediklerini belirterek, "Engelli bireylerimizin topluma kazandırılması, haklarının tam ve eşit ölçüde sağlanması amacıyla ilan edilen Dünya Engelliler Günü'nde onların yanında olmak hepimizin görevidir. Engelli oldukça çeşitlilik göstermektedir; işitme, görme, bedensel ve zihinsel alanda gerilik yaşayan bireylerimiz vardır. Bizler her zaman empati kurarak onların yanında olmalıyız. Engelli bireylerimiz, spor, sanat, edebiyat, siyaset ve iş dünyasında hayatın her alanında topluma örnek olacak işlere imza atmaktadırlar. Engelli bireylerimizi teşvik etmek, ihtiyaç duyduklarında yardım elini uzatmak kalplerde ki ve zihinlerde ki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermek hepimizin görevidir" dedi.Konuşmaların ardından katılanlar müzik eşliğinde eğlenirken etkinlik çeşitli yarışmaların yapılmasının ardından son buldu. - HATAY