Dünya Engelliler Günü'nde Gönüllerince Eğlendiler

Zihinsel engelli, otizmli ve Alzheimerlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete açılan Gündüz Yaşam Merkezi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü Haller Gençlik Merkezi'nde düzenlediği engelli bireylerin ritim gösterisi ve yine engelli bireylerin el işi örgü, kolaj ve resim çalışmalarından oluşan 'Yasemin Çiçekleri' sergisini açarak kutladı. Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezi tarafından organize edilen etkinliklere Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayşe Ünlüce, Belediye bürokratları ve engelli bireylerin aileleri katılım gösterdi. Serginin açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkan Ünlüce "Açıldığı ilk günden bu yana Zihinsel Engelli Gündüz Yaşam Merkezimizde engelli bireyler için sağlanan sosyal, bilişsel ve psikolojik desteklerin yanı sıra gerçekleştiren el sanatları, resim ve ritim atölyelerinden de çok güzel çıktılar alındı. Eserlerin sahipleri olan sizleri ve bu işte emeği geçen herkesi en içten dileklerimle kutluyorum" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmasından sonra Gündüz Yaşam Merkezi'nde düzenlenen ritim atölyesinde eğitim gören engelli bireyler gerçekleştirdikleri ritim gösterisinde hem çalıp hem de söyleyerek gönüllerince eğlendiler. Gösteri sonrası el sanatları ve resim atölyesinde hazırlanan çalışmaların sunulduğu sergi gezildi. Dünya Engelliler Günü kutlamaları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.