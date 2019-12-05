Haberler » Güncel » Dünya Engelliler Günü'nde spor şöleni - Haber

Dünya Engelliler Günü'nde spor şöleni

1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı ile Beşiktaş Engelli Basketbol Takımı bugüne özel müsabakada karşı karşıya geldi.

05.12.2019 09:02 | Son Güncelleme: 05.12.2019 09:03Dünya Engelliler Günü'nde spor şöleni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Etkinlikleri ve İşletmeciliği A.Ş.'nin katkılarıyla düzenlenen Dünya Engelliler Günü Spor Şöleni, Fatih Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği A.Ş.'nin katkılarıyla düzenlenen 1907 Engelli Yıldızlar Takımı ile Engelli Basketbol Takımı katıldığı Dünya Engelliler Günü Spor Şöleni, Fatih Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.

3 Aralık Engelliler Günü dolayısıyla düzenlenen spor şöleninde, engelli sporcular çeşitli branşlarda gerçekleşen müsabakalara katılırken, şölen renkli görüntülere sahne oldu. Spor ile İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü İ. Renay Onur, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Çetin, Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Akça ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticilerinden Fatih Hakan Avşar müsabakaları beraber takip etti.

1907 Fenerbahçe Engelli Yıldızlar Basketbol Takımı ile Beşiktaş Engelli Basketbol Takımı'nın gösteri maçında karşılaştığı spor şöleninde, karşılaşmadan önce iki takım oyuncuları ve yöneticileri günün anısına özel toplu fotoğraf çektirdi. Skorların sayılmadığı, centilmence oynanan gösteri maçını, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Simla Türker Beyazıt, Fenerbahçe Spor Kulübü İletişim Koordinatörü Can Gebetaş, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Çetin, 1907 Fenerbahçe Derneği Genel Sekreteri M.Levent Hataylı, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Akça, Cenk Öztanık ve çok sayıda seyirci takip etti.

İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur tarafından Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç için hazırlanan plaketi, yönetim kurulu üyesi Simla Türker Beyazıt teslim aldı. 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Çetin de Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur'a isminin yazılı olduğu forma hediye etti.


Fenerbahçe, basketbol, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:44 Acıgöl'de kar yağışı etkili oluyor - Haber
10:44 Niğde Belediyesi Kışa Hazır - Haber
10:44 NÜKÇAM Müdürü Kahraman, " 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü" kutlu olsun - Haber
10:44 Pınar Ayhan, Balçova'da Cumhuriyeti anlattı - Haber
10:43 Hacılar Belediye Başkanı Özdoğan, "Hacılar turizmden istenilen ve beklenilen payı alamıyor" - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
08:41 "Beştepe'de CHP'li" iddiasını dile getiren Rahmi Turan: Cinayet işlesem, üzerinde bu kadar durulmaz, böyle linç etmek istemezlerdi - Haber
07:25 Türkiye'nin Suriye'de olmasını eleştirenlere Erdoğan sert çıktı: Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, gözü olanlar lütfen terk etsin - Haber
5.12.2019 10:57:26