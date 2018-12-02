Dünya Engelliler Günü'ne Doğru

Keşap
Belediye Başkanı Mehmet Emür
, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü
" dolayısıyla mesaj yayımladı.
Emür, mesajında, engelli vatandaşların yaşamın tüm alanlarında varlık göstermelerine yardımcı olma hususunda herkese önemli görevler düştüğünü belirtti.
Toplumsal bilincin artmasına ve engellilerin yaşam standartlarının geliştirilmesine katkı sağlayacak önemli bir günün idrak edileceğini aktaran Emür, şunları ifade etti:
"Keşap Belediyesi olarak yaptığımız tüm çalışmalarda engelli vatandaşlarımızın hayatlarını, sosyal haklarını kolaylaştıracak projelerle onları mutlu etmek bizim için bir insanlık vazifesidir.Her birey bir engelli adayıdır. Sadece 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nde değil her zaman tüm vatandaşlarımızı, engellilerin sorunlarına daha duyarlı olmaya ve sorunlarının giderilmesi yönünde yürütülen çalışmalara destek olmaya davet ediyorum. Her zaman engelli vatandaşlarımızın yanındayız ve onların destekçisiyiz."
02 Aralık 2018 Pazar 10:07