Dünya Engelliler Günü'ne "Engelsiz" Kutlama

Van
'ın İpekyolu
Belediyesi Engelsiz Yaşam Akademisinde düzenlenen gösteri ve şovlarla 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
kutlandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
dolayısıyla Engelsiz Yaşam Akademisinde etkinlik düzenlendi.
Etkinlikte akademiye devam eden kursiyerlerce çeşitli gösteriler sunuldu. Gösteriler katılıcılarca beğeniyle izlendi.
İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Cemil Öztürk, etkinlikte yaptığı konuşmada, nüfusun azımsanmayacak bir bölümünü oluşturan engellilerin sorunlarına sahip çıkarak, sağlıklı politikalar ve kalıcı çözümler üretilmesi ve onların yaşama sevincini yitirmeden, mutlu bir yaşam sürmeleri için çaba gösterdiklerini belirtti.
Geçen yıl temmuz ayında faaliyete aldıkları Engelsiz Yaşam Akademisinden bugüne kadar bin 500 kişinin yararlandığını, halen de 35 farklı branş ve hizmet alanında 520 engellinin akademiye devam ettiğini aktaran Öztürk, yine mayıs ayında belediye hizmet binasında açtıkları Engelsiz Kafe'de 16 engellinin istihdam edildiğini kaydetti.
Programa, Van Vali Vekili Sinan Aslan, Yarbay Aydın
Eroğlu, Yarbay Olcay Okun ile muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.
Van,3 Aralık,İpekyolu,Dünya Engelliler Günü
03 Aralık 2018 Pazartesi 22:08