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Dünya Engelliler Günü'ne özel konser

Çankaya Belediyesi tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte engelli vatandaşlar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

04.12.2019 11:56 | Son Güncelleme: 04.12.2019 12:01Dünya Engelliler Günü'ne özel konser
Çankaya Belediyesi tarafından 3 Dünya Engelliler Günü kapsamında Yılmaz Güney Sahnesi'nde düzenlenen etkinlikte engelli vatandaşlar aileleriyle birlikte doyasıya eğlendi.

Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için birçok projeyi hayata geçiren Çankaya Belediyesi, 3 Aralık'ta da engellilerin yanında oldu. Engellileri aileleriyle birlikte Yılmaz Güney Sahnesi'nde ağırlayan Çankaya Belediyesi, "sevgi tüm engelleri kaldırır" sloganıyla konser düzenledi. Deniz Polat'ın solistliğini yaptığı Grup Günyüzü'nün seslendirdiği hareketli şarkılarla eğlenen engelli vatandaşlar, şarkılara da eşlik ettiler. Grup Günyüzü'nün ardından serebral palsi ailelerinden oluşan "Grup SP" 5 kişilik kadrosuyla sahne aldı. Engelli ve engelsiz vatandaşların birlikte müzik yaptığı grubun çaldığı neşeli şarkılarla salonu dolduran vatandaşlar gönüllerince eğlenme imkanı buldu. - ANKARA

Dünya Engelliler Günü, Çankaya Belediyesi, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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