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Dünya Engelliler Günü SGM'de kutlanacak

3 Aralık Salı günü 'Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok' sloganı ile Dünya Engelliler Günü kutlanacak.

01.12.2019 12:33 | Son Güncelleme: 01.12.2019 12:37Dünya Engelliler Günü SGM'de kutlanacak
3 Salı günü 'Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok' sloganı ile Dünya Engelliler Günü kutlanacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 'Hayatı Paylaşmak İçin Engel Yok' sloganıyla kutlanacak. Dünya Engelliler Günü kapsamında gerçekleştirilecek olan etkinlik Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) saat 14.00'da başlayacak.

Düzenlenecek olan programda Engelsiz Hobi Kursunda öğrenim gören engelli öğrencilerin, yıl boyu el emeğiyle ortaya çıkardığı eserlerden oluşan bir sergi sunulacak. Ayrıca Engelsiz Drama Ekibi ve Engelsiz Koro tarafından da sahne performansı gerçekleştirilecek. Engelli Hizmetleri tarafından yapılan açıklamada, "Tüm vatandaşlarımız programımıza davetlidir" denildi. - SAKARYA

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Güncel

Kaynak: İHA

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