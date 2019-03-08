"Ekonomik eşitsizlik yaygındır ve bir ölçüde kaçınılmazdır. Yine de inancımız şu ki eğer artan eşitsizlik doğru düzgün izlenmez ve irdelenmezse, çok çeşitli politik, ekonomik ve sosyal felaketlere yol açabilir. Bunları önlemenin ilk adımı da dikkatle izlemektir."

Dünyada 2018 yılı itibariyle ekonomik eşitsizliği ve eşitsizlikte beliren yeni gelişme trendlerini çok çeşitli boyutlarıyla saptama amacını taşıyan Dünya Eşitsizlik Raporu 2018, Dünya Servet ve Gelir Veritabanı'ndan (WID.world) yeni veri serilerini topluca ve analitik bir bakışla sunuyor. Yirmi Birinci Yüzyılda Kapital adlı kitabıyla tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok ses getiren Thomas Piketty'nin de aralarında olduğu, Facundo Alvaredo, Lucas Chancel, Emmanuel Saez ve Gabriel Zucman gibi çok değerli isimlerin katkılarıyla hazırlanan bu benzersiz çalışma ekonomik eşitsizlik hakkında somut verilerle konuşma ve tartışma olanağı veriyor.

WID.world 2000'lerin başında ortaya çıkmış kümülatif ve ortaklaşa yürütülen bir araştırma sürecidir ve bugün, bütün kıtalarda yetmiş ülkeden fazlasını ele alan yüzü aşkın araştırmacıyı kapsamaktadır. WID.world dünyada hem ülke içi hem de ülkeler arası gelir ve servet dağılımının geçirdiği tarihsel evrimi gösteren en kapsamlı veritabanına erişim sunmaktadır.

Yakın zamana kadar eşitsizlik çalışmaları büyük ölçüde verilere erişimdeki kolaylık sayesinde gelişmiş Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika ve Japonya'ya odaklanma eğilimindeydi. Dünya Eşitsizlik Raporu 2018 ise Çin, Hindistan, Brezilya, Güney Afrika, Rusya ve Ortadoğu dâhil olmak üzere, yükselen ve gelişen ülkelerdeki eşitsizlik dinamiklerine dair bulguları da sunuyor.

"Ekonomik meseleler ekonomistlerin, istatistikçilerin, devlet görevlilerinin ya da iş dünyası liderlerinin malı değildir. Bu meseleler herkesi ilgilendirir ve asıl amacımız da çoğunluğu oluşturanların gücüne katkı sağlamaktır."

Kaynak: Bültenler