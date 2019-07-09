09.07.2019 11:58
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Dünya Eskrim Şampiyonası

Dünya Eskrim Şampiyonası

Dünya Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kampa girdi.

Dünya Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek milli takım, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de kampa girdi.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli eskrimcilerin, başantrenör Valery Shturbabin yönetimindeki kampı, 13 Temmuz Cumartesi gününe kadar sürecek.
Budapeşte'de 15-23 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi erkekler flöre kategorisinde Martino Minuto, Tevfik Burak Babaoğlu ve Batuhan Menküer, kadınlar flörede İrem Karamete, erkekler kılıçta Enver Yıldırım ve Hakan Yıldırım ile kadınlar kılıçta Iryna Shchukla, Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil ve Fatma Zehra Köse temsil edecek.
Kaynak: AA
Macaristan, Spor

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