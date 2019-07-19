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Dünya Eskrim Şampiyonası

Dünya Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan İrem Karamete, son 64 turunda yenilerek organizasyonu kadınlar flörede 53'üncü sırada tamamladı.

19.07.2019 19:17 Dünya Eskrim Şampiyonası
Dünya Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporculardan İrem Karamete, son 64 turunda yenilerek organizasyonu kadınlar flörede 53'üncü sırada tamamladı.
Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Dünya Eskrim Şampiyonası'nda beşinci gün maçları sona erdi.
Kadınlar flörede son 64 turunda mücadele eden İrem Karamete, İtalyan rakibi Francesca Palumba'ya 15-14 mağlup olarak şampiyonayı 53'üncü sırada bitirdi.
Turnuvada 20 Temmuz'da milli sporculardan Martino Minuto erkekler flörede Danimarkalı sporcu Thomas Lerche Berg, kadınlar kılıçta Fatma Zehra Köse, Rumen rakibi Andrea Lupu, Deniz Selin Ünlüdağ, Fransız sporcu Manon Brunet ve Iryna Shchukla ise ABD'li rakibi Mariel Zagunis ile son 64 turunda karşılaşacak.
Dünyanın 117 ülkesinden bini aşkın eskrimcinin yer aldığı organizasyon, 23 Temmuz'da sona erecek.
Kaynak: AA
Macaristan, Spor

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