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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Isparta'da

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Isparta Belediyesini ziyaret etti.

25.09.2019 15:55
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Isparta Belediyesini ziyaret etti.
Erdoğan, Hayrat Neşriyat Matbaa Tesisleri'ni gezdikten sonra Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti.
Basına kapalı gerçekleşen ziyaretin sonunda Başdeğirmen, Bilal Erdoğan'a özel işlemeli sandık ile lavanta tablosu hediye etti.
Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, bir randevu dolayısıyla Isparta'ya geldiğini belirterek, "Denizli'ye geçerken Bayın Başkanımızın ısrarını kırmadık, ziyaret ettik. Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz." dedi.
Belediye Başkanı Başdeğirmen de Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı Isparta'da görmekten son derece mutlu olduklarını vurgulayarak, "Çok teşekkür ediyoruz, bizleri kırmadınız. Isparta'mıza şeref verdiniz. İnşallah çok yakın müsait bir zamanda tekrar bekliyoruz." diye konuştu.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Isparta'da

Şükrü Başdeğirmen, Bilal Erdoğan, Isparta, Güncel

Kaynak: AA

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