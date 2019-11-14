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Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Azerbaycan'da

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Dünya Dini Liderleri 2. Bakü Zirvesi"ne katılmak için geldiği Azerbaycan'da, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

14.11.2019 17:52 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:52Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan Azerbaycan'da
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Dünya Dini Liderleri 2. Bakü Zirvesi"ne katılmak için geldiği 'da, İlham Aliyev tarafından kabul edildi.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Bilal Erdoğan Aliyev'e, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti.
Aliyev de Bilal Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selamlarını iletmesini rica etti.
Dünya Dini Liderleri 2. Bakü Zirvesi'ne Türkiye'nin geniş katılım sağlamasından memnuniyet duyduğunu dile getiren Aliyev, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla gelişmeye devam edeceği konusunda emin olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA

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