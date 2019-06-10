Dünya evine giren Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın ilk dansı sosyal medyaya damga vurdu

Eser Yenenler bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Berfu Yıldız'a Şubat ayında gittikleri Finlandiya tatilinde evlilik teklif etmişti. Sonrasında Yıldız'ın hamile olduğu ortaya çıkmış ve çift, zaman kaybetmeden nikah masasına oturdu.

YAKIN DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Çiftin düğünü Kilyos Milyon Beach'te gerçekleşti. Hande Erçel- Murat Dalkılıç ve Aslı Enver- Murat Boz çiftleri, Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın düğününe birlikte katıldı.

İLK DANSLARI DİKKAT ÇEKTİ

Düğünde gelen konukların yanı sıra Eser Yenenler ve Berfu Yıldız'ın ettikleri dans dikkat çekti. İkilinin dans görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

İşte çiftin eğlenceli düğününden ilk kareler...