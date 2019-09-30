Haberler » Magazin » Haber

Dünya evine giren oyuncu Fulya Zenginer'in rahmetli anne ve babası için yaptığı paylaşım duygulandırdı

Dün akşam dünya evine giren oyuncu Fulya Zenginer, düğününde kayınvalidesi ile birbirlerine sarıldıkları bir kareyi paylaşarak hayatını kaybeden anne ve babası hakkında herkesi duygulandıran bir paylaşım yaptı.

30.09.2019 15:37

Küçük Kadınlar dizisiyle ünlenen güzel oyuncu Fulya Zenginer, 1 buçuk yıldır birlikte olduğu Kuntay Tarık Evren ile dün akşam dünya evine girdi. 19 yıl önce babasını 1 yıl önce de annesi kaybeden oyuncunun Instagram hesabından yaptığı paylaşım ise herkesi duygulandırdı.

PAYLAŞIMIYLA HERKESİ DUYGULANDIRDI

Grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile evlenen güzel oyuncu, 19 yıl önce babasını kaybetti. Zenginer, annesini de geçtiğimiz sene kalp krizi nedeniyle kaybetti. Yaşadığı bu acılardan dolayı düğün yapmak istemeyen Zenginer, bu süreçte yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Heyy. Şu arkada sarılan bizin Küntay'ımın annesi ve ben. Bunu şimdi bir videodan kestim. Şansa denk gelmişiz. Gönül'üm (Annesi) yanımda olmayacağı için düğün yapmak istememiştim, babamın yokluğuna alışmıştım ama annemin yokluğuna alışamadım.

Neyse onların (Evren anne ve babamın) gözlerine baktım ve bu düğün olmalı dedim... İyi ki de demişim harika bir gündür. Aynı kandan olmaya gerek yok koca bir ailem olduğunu bir kez daha gördüm. Ve siz, sizinle paylaşmak, mesajlarınızı okumak çok özeldi, teşekkürler. Daha güzelleri sizin olsun."

Oyuncu Fulya Zenginer, Kuntay Tarık Evren ile dünyaevine girdiOyuncu Fulya Zenginer, Kuntay Tarık Evren ile dünyaevine girdi

Dünya evine giren oyuncu Fulya Zenginer'in rahmetli anne ve babası için yaptığı paylaşım duygulandırdı

Fulya Zenginer, Evren, Anne, Magazin

YORUMLAR(4)
LOGOS:Herşey iyi hoşta bu ne iğrenç bir gelinlik
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
XX:Allah mesut bahtiyar etsin bir ömür boyu mutluluklar dileriz.
Yayından Kaldır
5 0
Cevap yaz
MEMUR ZİHNİ:umarım mutlu olur. fulya sevdiğim ve saygı duyduğum oyunculardan biri. bu haberi okudutan sonra daha çok saygı duyduğumu itiraf etmeliyim. . .
Yayından Kaldır
11 2
Cevap yaz
ZİYAA:Allah rahmet eylesin, Anne ve Baba, nıza. Size de mutluluklar dilerim. Allah mesut etsin hanımefendi.
Yayından Kaldır
19 2
Cevap yaz
Son Dakika Magazin Haberleri
19:31 Caroline'den Yeşilçam Şarkıları
19:01 Üç dev isim OneRepublic için şarkı yaptı!
17:46 Murat Yıldırım, 4 yıl aradan sonra 'Ramo' olarak dönüyor
17:01 ÇDSO'da açılış konseri İdil Biret'ten
15:37 Dünya evine giren oyuncu Fulya Zenginer'in rahmetli anne ve babası için yaptığı paylaşım duygulandırdı
15:22 Dünya evine giren oyuncu Fulya Zenginer'in rahmetli anne ve babası için yaptığı paylaşım duygulandırdı
15:11 Hollanda'dan rapçi transferi