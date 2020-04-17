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Dünya Fair Play Ödülü alan ilk Türk'ün kitabı çıktı

Dünya Fair Play Ödülü alan ilk Türk sporcu İsmet Karababa'nın 'Bay Fair Play' adını verdiği kitabı çıktı.

17.04.2020 09:57 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:57
Dünya Fair Play Ödülü alan ilk Türk'ün kitabı çıktı
Dünya Fair Play Ödülü alan ilk Türk sporcu İsmet Karababa'nın 'Bay Fair Play' adını verdiği kitabı çıktı.

27 yıl önce Konya 1. Amatör Küme'de oynanan maçta kaleciliğini yaptığı takımın küme düşmesi pahasına hakemin tereddüt ettiği pozisyonda gol kararını doğrulayıp Dünya Fair Play Ödülü'ne layık görülen ilk Türk sporcu İsmet Karababa'nın kitabı yayımlandı. 1983 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen törenle bu ödülü alarak adını tarihe yazdıran İsmet Karababa, memleketi Konya'nın da Fair Play'in başkenti olarak anılmasını sağladı. Otobiyografi türündeki kitabın ön sözünde Dünya Fair Play Konseyi Başkanı Dr. Jeno Kamuti başta olmak üzere spor camiasının ünlü isimlerinin görüşlerine de yer verildi.

İsmet Karababa, yayımlanma heyecanını yaşadığı kitabında okuyan herkesin kendinden bir parça bulacağını söyledi. Karababa, "Ailemin ve çevremin yönlendirmeleri sonucu kitap yazmaya karar verdim. 500 sayfaya yakın yazılarımı kısaltarak 350 sayfada tamamlamadım. Çok olumlu mesajlar alıyorum, güzel bir çalışma ortaya çıktı. Akıcı ve sade bir dil kullandım. Kitabı yazmaktaki amacım kendimi anlatmaktan ziyade geçmişi geleceğe taşıyacak bir eser bırakmak. Okuyucular şahsımın hayatını anlatan bir kitap olarak bakmasınlar. Hiçbir şeyi saklamadan gizlemeden olduğu gibi yazdım. Okuyan herkes bu kitapta mutlaka kendinden bir parça bulacak" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: İsmet Karababa, Konya, Spor
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