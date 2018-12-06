Dünya Fütüristleri Arasında Bir Türk Kadını: Ufuk Tarhan

Türkiye'de fütürizmin tanınmasında önemli etkileri olan Ufuk Tarhan, tüm yazıları Türkçe olmasına rağmen tamamen bağımsız çalışan Google endeksinde de dünya fütüristleri arasına girmeyi başardı.

"Fütürist ve Fütürizm" kelimelerinin, kavramının, bakış açısının ülkemizde tanınıp yayılmasında önemli çabaları olan Fütürist, Ekonomist, Ajans Başkanı ve Yazar Ufuk Tarhan, dünya fütüristleri arasında ön sıralarda yer alıyor. Dünyanın En Etkili Fütüristleri (World Futurist Influencers) listesinde 12. sırada yer alan Ufuk Tarhan, "Dünyanın En Etkili 100 Kadın Fütüristi" listesinde de Türkiye'den yer alan tek isim olarak dikkat çekiyor.

Türk Fütüristler Derneği'nin 2005 yılında kuruluşundan bu yana kesintisiz olarak hizmet eden ve pek çok önemli projeye imza atan Tarhan, 1995'den bu yana World Future Society (Dünya Gelecek Topluluğu) ve 10 yıldır da Association of Professional Futurists (Profesyonel Fütüristler Derneği) üyesi.

İlk önemli çıkışını 2008 yılında, Türkiye'nin ilk Fütüristler Zirvesi'ni gerçekleştirerek yapan Tarhan, modern zamanların Leonardo da Vinci 'si olarak nitelenen dahi Fütürist Jacque Fresco'yu da 92 yaşındayken gelecek konuşmak üzere Türkiye'ye getirmişti.

Türkiye'de herkesin gelecekçiliği, fütürizmi fark etmesi, bilinçli öğrenmesi ve kullanması amacıyla, dünyadaki diğer önemli fütüristlerin aksine oluşturduğu tüm içerikleri Türkçe hazırlayan Tarhan, dijital dünyayı da iletişimde en etkin kullanan kişilerden biri oldu. Blogunda ve sosyal medya hesaplarında tamamen Türkçe yazdığı içerikleri ile, tamamen bağımsız çalışan Google endeksinde de dünya fütüristleri arasına girmeyi başardı.

Tarhan Türkiye'nin Fütürizm alanındaki, "Fütürizme ve Geleceğe Giriş – 101" olarak nitelenen ve geniş kitlelere ulaşma başarısı gösteren gerçek anlamdaki ilk Fütürist Kitabı, T-İnsan'ı yazdı.

Kapak ve iç tasarımı oldukça cesur olan klasik kitaplara benzemeyen "T-İnsan"da QR kodlarla interaktif okuma olanağı sağlayan "Augmented Reading – Artırılmış Okuma" diye nitelendirdiği tekniği kullandı. T-İnsan ile 2017'de "Yılın En İnovatif İş Kitabı" ödülünü kazanan Tarhan, kendisine göre ödülü almasındaki asıl nedenin kitabında açıkladığı "T-İnsanlaşmak, T-İnsan modeli" olduğunu belirtiyor. Tarhan'a göre T-İnsan Modeli; bir birey hatta kurum olarak gelecekte sürdürülebilir iş başarısı sağlamak için mutlaka kullanılması gereken inovatif bir dönüşüm modeli.

Tarhan Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamladığı Yüksek Lisans Tezi'ni de "T-İnsan" üzerine yaparken, bu model tanımının akademik literatüre girmesini de öncülük etti.

Ufuk Tarhan'ın T-İnsan kitabı, gözden geçirilmiş ve genişletilmiş 20. baskısı çok yakında raflarda olacak. Tarhan ayrıca, yeni kitabı "Geleceğe Hazır Çocuklar Yetiştirmek İçin" için çalışmalarına devam ediyor