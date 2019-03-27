Dünya Galatasaraylı Almazbekov'un Bu Hareketini Konuştu!

Galatasaray U14 takımı kaptanı Beknaz Almazbekov'un fair play örneği dünya basınında manşetlere taşındı. Belçika'da yılın fair play ödülünün genç futbolcuya verileceği iddia edildi.

U14 Ligi 25. hafta maçında Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde karşılaştığı İstanbulspor'u Beknaz Almazbekov ve Baran Demiroğlu'nun golleri ile 2-0 mağlup etti.

Maçın önüne geçen olay ise 14 yaşındaki Kırgızistanlı Beknaz Almazbekov'in centilmenlik gereği penaltı atışını dışarı göndermesi oldu.

HAKEM PENALTI KARARINDAN VAZGEÇMEDİ

Mücadelenin ikinci yarısında yaşanan bir pozisyonda sarı-kırmızılı futbolculardan Beknaz ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem Tuğçe Duman, penaltı kararı verdi. Beknaz ise hakeme bir müdahalenin olmadığını ve penaltı kararının yanlış olduğunu söyledi. Ancak hakem yine de penaltı kararından vazgeçmedi.

DIŞ BASINDA MANŞETLERDE

Topu beyaz noktaya diken Beknaz müthiş bir centilmenlik örneği göstererek atışı dışarıya yaptı. Takım arkadaşları ve rakip bu hareketinden dolayı genç futbolcuyu tebrik etti. Hocasının da kutladığı ve Galatasaray Kongresi'nde Başkan Mustafa Cengiz'in gündeme getirdiği o hareket Avrupa basınında da manşetlere çıktı.

THE GUARDIAN BÖYLE VERDİ

İngilizlerin ünlü The Guardian gazetesi "Fair Play: Galatasaray'ın genç yıldızı penaltıyı bilerek kaçırdı" başlığıyla verdi. Bir çok ülkede gazetelerin övgüler yağdırdığı o hareket için en çarpıcı iddia Belçika'dan geldi. Haksız penaltıyı dışarıya attığını yazan Belçika basını yılın fair play ödülünün Beknaz Almazbekov'a verileceğini yazdı.

Öte yandan İngilizlerin efsane futbolcusu Gary Lineker de Twitter hesabından pozisyonun videosunu paylaşarak alkış emojisi koydu.

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