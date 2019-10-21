Haberler » Güncel » Dünya Gazeteciler Günü

Dünya Gazeteciler Günü

Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

21.10.2019 16:50Dünya Gazeteciler Günü
Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Dünya Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Şerifoğulları mesajında, basının demokrasinin temel taşlarından ve vazgeçilmez unsurlarından biri olduğunu belirtti.
Gazetecilerin halkın en doğal hakkı olan haber alma özgürlüğünü sağlayarak onların sesi olduğunu ifade eden Şerifoğulları, mesajında, şunları kaydetti:
"Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla, toplumların aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesinde önemli bir rol üstlenen basın mensuplarımız, demokratik kültürümüzün vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Toplum yararını esas alan sorumluluk bilinciyle yeri geldiğinde son derece zorlu koşullarda hizmet eden basın mensuplarımıza özverili çalışmalarından ötürü teşekkür ediyor, başta Elazığ medyası olmak üzere tüm basın mensuplarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum."

Gazeteciler Günü, Edibe Şahin, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:14 Soylu: "Türkiye'nin bir göç politikası vardır"
18:14 Yardımseverlerden Suriye'deki kampta kalan savaş mağdurlarına battaniye yardımı
18:09 Nikah masasından 'Barış Pınarı Harekatı'na destek
18:08 1. MHP KAÇEP Sempozyumu sona erdi
18:13 Balık tutarken gözüne saçma isabet etti
18:11 Bakırköy Adliyesi'nde "Cumhuriyet Sergisi" açıldı
18:06 Biyogazla seralar ısınacak
21.10.2019 18:15:48