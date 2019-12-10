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Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası yarın başlıyor

Finlandiya'nın Lohja kentinde düzenlenen Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası yarın başlıyor.

10.12.2019 15:35 | Son Güncelleme: 10.12.2019 15:35Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası yarın başlıyor
'nın Lohja kentinde düzenlenen Dünya Gençler B Grubu Curling Şampiyonası yarın başlıyor.

Curling Milli Takımı bugün şampiyonaya ev sahipliği yapacak Lohja kentine gitti. Şampiyonaya kadınlarda 20 ülkeden 100 sporcu, erkeklerde ise 25 ülkeden 150 sporcu katılıyor.

Genç Kadın Milli Takımı; Avusturya, Çekya, İspanya, Estonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Slovenya'nın bulunduğu A Grubu'nda yer alıyor. Genç Erkek Milli Takımı'nın rakipleri ise Hırvatistan, İspanya, Japonya, Güney Kore, Hollanda, Polonya ve Slovenya olacak.

Genç Kadın Milli Takımı, ilk maçında perşembe günü TSİ 09.00'da Avusturya ile mücadele edecek. Genç Erkek Milli takımı ise yarın TSİ 09.00'da Japonya ile karşılaşacak.


- Ankara

Finlandiya, Spor

Kaynak: DHA

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